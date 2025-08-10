Китаянка Ван Синьюй не смогла сотворить сенсацию в дуэли с Коко Гофф.

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/32 финала

Ван Синьюй (Китай, WTA № 37) – Коко Гофф (США, WTA № 2) – 0:2 (3:6, 2:6)

Американка Коко Гофф уверенно стартовала на турнире в Цинциннати. Во втором круге вторая ракетка мира в двух сетах справилась с китаянкой Ван Синьюй.

Таким образом в 1/16 финала Гофф встретится с украинкой Даяной Ястремской, которая в своем матче 2-го раунда одолела болгарку Викторию Томову.

Напомним, ранее Даяна и Коко встречались между собой четыре раза – счет 3:1 в пользу американки. Единственную победу Ястремская одержала на нынешнем Уимблдоне, выбив американку уже в первом круге.

