Даяна Ястремская в матче 1/16 финала турнира WTA 250 переиграла Юле Нимайер. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 250, Гамбург (Германия), женщины, грунт, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина, WTA №39) – Юле Нимаер (Германия, WTA №184) – 2:0 (6:4, 6:3)

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Даяна Ястремская после довольно успешного выступления на Уимблдоне-2025 вернулась на грунтовое покрытие. В матче первого раунда турнира в Гамбурге ей противостояла Юле Нимаер, которая выбила ее с US Open в 2024 году.

Украинка прекрасно начала игру, взяв три первых гейма подряд. Нимаер смогла собраться с силами и навязать борьбу Даяне. Но Ястремская дожала немку благодаря сет-пойнту на подаче соперницы – 6:4

На старте второй партии теннисистки обменялись двумя подряд проигранными геймами на собственных подачах, однако в конце сета Даяна показала, почему сейчас находится в рейтинге WTA гораздо выше Нимаер. Немка дважды отыгрывала матч-болы, а в конце концов капитулировала – 6:3 в пользу украинки.

В 1/8 финала Ястремская сыграет против Диан Парри (Франция WTA № 98).

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