Даяна Ястремская в паре с Алишей Паркс провели матч 1/16 финала US Open в парном разряде. Отчет об игре и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, парный разряд, 1/16 финала

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – Алиша Паркс (США) / Даяна Ястремская (Украина) – 2:0 (6:3, 6:3)

Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала US Open, оформив камбэк против французской теннисистки

Даяна Ястремская после вылета в одиночном разряде попрощалась с US Open и в парах. Украинка в дуэте с Алишей Паркс уступила Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд в матче 1/16 финала турнира.

Первый сет начался для украино-американского тандема с победы в гейме, но дальше дела пошли плохо. В итоге партии – 6:3 в пользу представительниц Чехии и США.

Вторая партия выдалась для Паркс и Ястремской идентичной. Синякова и Таунсенд уверенно довели дело до победы 6:3, оформив выход в 1/8 финала US Open.

14-летняя украинская теннисистка вышла в свой первый финал в профессиональной карьере