Даяна Ястремская уже гарантировала себе место среди четверки лучших на турнире WTA 250 в Гамбурге.

WTA 250, Гамбург, грунт, четвертьфинал

Далма Гальфи (Венгрия, WTA №111) – Даяна Ястремская (Украина, WTA №39) – 1:2 (6:7 (1:7 на тб), 6:3, 2:6)

Для теннисисток это была первая очная встреча. Стартовый сет прошел в плотной борьбе, но Ястремская сверхуверенно выступила на тайбрейке и победила.

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Во второй партии сильнее оказалась уже венгерка. К счастью, Даяна собралась на решающий сет – 6:2. Матч длился почти два с половиной часа. Ястремская эйсов не делала, допустила четыре двойных ошибки, но выполнила семь брейков.

Соперницей украинки в полуфинале станет победительница пары Лоис Буассон (Франция) – Виктория Томова (Болгария). Напомним, первая сенсационно дошла до полуфинала Ролан Гаррос.