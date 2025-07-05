Украинская теннисистка Даяна Ястремская в третьем раунде Уимблдона-2025 уступила в трех сетах представительнице Испании Джессике Бузас Манейро, которая является 62-й ракеткой мира – 1:6, 6:2, 3:6.

Ястремская последней из украинок вылетела с Уимблдона, проиграв 62-й ракетке длительный матч

Первый сет встречи украинка провалила, не сумев ничего противопоставить сопернице. Во второй партии Ястремская уверенно отыгралась, но в решающей партии ошибалась слишком много.

– Что произошло в первом сете?

– Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит...

– А в чем была сложность?

– Просто в том, чтобы завести розыгрыш. Она стала сразу плотно пробивать, а я пыталась хотя бы вернуть мяч в игру, вырвать какой-то мяч и завязать розыгрыш. Когда я играла слишком мягко – она отвечала плотно, когда я пыталась чуть больше рисковать – я ошибалась. Второй сет я более-менее неплохо отыграла, где-то она тоже играла нестабильно. Третий сет вроде бы начали нормально. Потом моя подача была, по-моему вела 40:15, было два приема под заднюю линию. Я уже опустилась на колено – все вылетает. У меня была мысль просто попасть обратно в корт. Потому что она во втором и третьем сете уже не давала ту плотность и была не так уверена в тех линиях.

– Довольна общим результатом на турнире?

– Я довольна, что я смогла хотя бы в двух матчах преодолеть для себя что-то внутреннее, и что я играла нормально. Сегодня, конечно, обидно... Особенно, когда понимаешь, что сетка тоже достаточно хорошая, что со всеми можно играть, плюс трава, плюс я была в неплохой форме. Поэтому такие матчи как сегодня, они очень обидные, потому что ты понимаешь, что где-то ветер, где-то ей чуть больше повезло, где-то она сыграла стабильнее, где-то я чуть больше ошибалась..., – цитирует Ястремскую "Большой теннис Украины".

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