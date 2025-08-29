US Open-2025, хард, женщины, пары, 1/32 финала

Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония) – Оксана Калашникова (Грузия) / Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 3:6, 6:3

Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – Кимберли Биррелл (Австралия) / Оливия Гадеки (Австралия) – 7:6 (7:4), 6:3

Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – Екатерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 5:7, 2:6

Костюк получила соперницу после тяжелой победы в 1/32 финала US Open

Стародубцева и Оксана Калашникова из Грузии дали бой паре Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония), но в трех сетах уступили за 1 час 59 минут.

Украинка и представительница Грузии сыграли вместе впервые в истории.

Впервые в паре заявились Даяна Ястремская и Алиша Паркс из США. Несмотря на дебют, они отыграли качественно против австралийского дуэта Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки и победили в двух сетах за 1 час 47 минут.

Во втором круге Даяна и Алиша встретятся с Екатериной Синяковой и Тейлор Таунсенд – первым номером посева на US Open-2025. Будущие соперницы украинки и американки в первом раунде обыграли Надежду Киченок из Украины и Алдилу Сутджиади из Индонезии. Встреча длилась 1 час 37 минут.

Украинка провалила защиту титула на US Open – еще один раз трофея не будет (ВИДЕО)