Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в список номинантов на лучший удар июля, который объявила Женская теннисная ассоциация.

Ястремская проиграла экс-россиянке – в четвертьфинале тысячника за Даяну будет мстить Костюк

WTA отметила уникальность точного удара украинки, который она выполнила во время одной из встреч на турнире WTA 250 в Гамбурге.

Ястремскую можно поддержать в голосовании – стоит написать букву "В" в комментариях к посту WTA в Instagram.

Напомним, что Даяна Ястремская на турнире в Гамбурге дошла до полуфинала, где уступила представительнице Франции Луа Буассон в двух сетах – 1:6, 6:7 (5:7).

Костюк, Ястремская и Стародубцева стали соавторами крутого рекорда сезона WTA