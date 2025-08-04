Ястремская может победить в номинации на лучший удар месяца в Туре – Даяну можно поддержать своим голосом (ВИДЕО)
Даяна Ястремская (WTA № 35) является претенденткой на почетное признание.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в список номинантов на лучший удар июля, который объявила Женская теннисная ассоциация.
Ястремская проиграла экс-россиянке – в четвертьфинале тысячника за Даяну будет мстить Костюк
WTA отметила уникальность точного удара украинки, который она выполнила во время одной из встреч на турнире WTA 250 в Гамбурге.
Ястремскую можно поддержать в голосовании – стоит написать букву "В" в комментариях к посту WTA в Instagram.
Напомним, что Даяна Ястремская на турнире в Гамбурге дошла до полуфинала, где уступила представительнице Франции Луа Буассон в двух сетах – 1:6, 6:7 (5:7).
Костюк, Ястремская и Стародубцева стали соавторами крутого рекорда сезона WTA