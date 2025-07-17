WTA 250, Гамбург (Германия), женщины, грунт, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина, WTA №39) – Диан Парри (Франция, WTA №98) – 2:0 (6:1, 6:4)

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Ястремская уверенно победила в первом сете, отдав сопернице лишь один гейм. Вторая партия была более конкурентной, однако Даяна выиграла два подряд гейма при счете 4:4 и оформила выход в четвертьфинал турнира.

Игра длилась один час и 22 минуты. Это была первая встреча теннисисток. В следующем раунде украинка поборется против Далмы Галфи (Венгрия, WTA №111).

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