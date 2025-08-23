Сборная Японии начала выступления на чемпионате мира по волейболу с победы над Камеруном. Отчет об игре и результат встречи – в этой новости на "Футбол 24+".

Женский чемпионат мира, группа H

Япония – Камерун – 3:0 (25:21, 25:17, 25:19)

Группа H, где выступает сборная Украины, получила лидера. Женская сборная Японии уверенно расправилась над Камеруном в трех сетах и временно возглавила квартет.

Потеснить японок с первой позиции может наша сборная, если так же в трех сетах переиграет Сербию в своем матче. Следующую игру японки проведут 25 августа как раз против сборной Украины. Две лучшие команды группы пройдут в 1/8 финала турнира.

Напомним, что наша женская сборная впервые за 31 год будет выступать на Мундиале по волейболу. Последний раз украинская команда играла на женском чемпионате мира в далеком 1994 году, который проходил в Бразилии.

