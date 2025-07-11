"Нейтральная" Мирра Андреева уклонилась от ответа на вопрос о российской агрессии против Украины.

Седьмую ракетку мира Мирру Андрееву на пресс-конференции после вылета с Уимблдона спросили о преступлениях РФ в Украине.

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"Когда я играю в теннис то не особо задумываюсь над тем, что происходит в мире, как и все мы, теннисисты. Мы просто стараемся сосредоточиться на своей игре и думать, как выиграть матч. Для меня лично важно просто думать о теннисе. Стараться жить на полную и получать от жизни удовольствие

Я могу сказать, что я за мир. Просто надеюсь, что все, что сейчас происходит, скоро решится", – традиционно уклонилась от прямого ответа 18-летняя россиянка.

Напомним, что ранее Андреева лайкала посты в Instagram с поздравлением Путина и фотографировалась с так называемыми "военкорами РФ".

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