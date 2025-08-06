Украинская легкоатлетка обратилась к поклонникам и успокоила их относительно своего исчезновения из информационного пространства после того, как стало известно, что она провалила допинг-тест.

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"Многие беспокоятся, где я, почему пропала из инсты, и все ли в порядке у меня.

Друзья, у меня все в порядке настолько, насколько это возможно на данный период моей жизни. Вы знаете, через какие трудности мне приходится сейчас проходить, и это не может не влиять на меня.

Я бы никогда в жизни не подумала, что такое со мной может быть, и что я буду вынуждена доказывать свою честность и человечность.

Поэтому я в поисках ответов на вопрос: почему все так? И где справедливость?

Но на самом деле я верю в то, что это путь к чему-то лучшему и новому, что высшие силы знают, что для меня будет лучше. Потому что иногда одни двери закрываются, для того, чтобы открылись новые", – написала Бех-Романчук в Instagram.

Марина Бех-Романчук, напомним, в мае этого года получила временное отстранение из-за положительного допинг-теста – в организме украинской прыгуньи был обнаружен запрещенный тестостерон.

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