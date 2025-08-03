"Сегодня я уже ничего не понимаю в этом виде спорта. Честно говоря, квалификация была ужасной от первого круга до, возможно, предпоследнего. Все казалось не на своем месте.

Хэмилтон сорвался после провала квалификации в Венгрии: "Нужно менять пилота"

Действительно чувствовалось, что мы сделали шаг назад по сравнению с третьей практикой. В первом сегменте квалификации я был на грани, еле пробился во второй. Там я также был на грани и совершил довольно большую ошибку в четвертом повороте. Было нелегко добраться до третьего сегмента.

А потом условия изменились для всех. Я просто проехал чистый круг, и думаю, что это был действительно хороший круг, потому что в этих условиях было очень трудно все сделать правильно. Мне это удалось, я был очень доволен кругом.

Это, пожалуй, самая удивительная поул-позиция, которую я когда-либо добывал. Думаю, после третьей практики это не было бы таким странным, но после первого и второго сегментов квалификации я действительно думал, что нам будет трудно попасть даже в топ-5. Поэтому я очень рад", – цитирует Леклера Motorsport.

Напомним, гонка Гран-при Венгрии состоится сегодня (3 августа), начало в 16:00 по киевскому времени. Вторым рядом с Леклером будет стартовать Оскар Пиастри (Макларен), а вот партнер монегаска Льюис Хэмилтон провалил квалификацию – 12-е место.

Квалификация Гран-при Венгрии: поул Леклера, Ферстаппен восьмой, очередной провал Хэмилтона