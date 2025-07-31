17-летняя лидер национальной сборной Украины по художественной гимнастике рассказала, как выехала из страны, когда российская армия пошла в наступление на украинскую территорию, объяснила свои чувства, когда была вынуждена вернуться, и рассказала, как сейчас украинские спортсменки относятся к россиянкам, которых возвращают к соревнованиям.

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– В своих интервью Ирина Ивановна Дерюгина отмечала, что был крайне тяжелый период, когда началось полномасштабное вторжение, – вы и еще немало гимнасток уехали из страны. Можете вспомнить буквально, как это было для вас?

– Когда 16 февраля заговорили о том, что вот-вот начнется война, мы переехали к бабушке и дедушке на правый берег, чтобы потом не ехать через мост, когда начнутся военные действия. Поэтому 22 февраля у нас уже все вещи были собраны, и вот в тот день я проснулась в 5 утра, потому что меня будит мама, ну и раздались взрывы.

Я очень четко помню этот момент, потому что за день до того у меня была такая тревожность. Я даже не знаю, как это объяснить. Я сильно плакала и была очень встревожена. Мама даже дала успокоительное, и оно немного помогло. А утром проснулась и просто не понимала, что происходит.

Мы сразу выехали сначала в Винницу, там находились три дня, раздавались постоянные тревоги, мы постоянно спускались в подвал. А еще у нас были кошка и хорь, из-за которых мы очень волновались. Потом поехали на неделю во Львов. И как раз говорили, что животных нельзя вывозить за границу, и мы очень-очень сильно переживали за них и еще и из-за того, кому отдать на случай, если не пропустят. Но спасибо, что пропустили.

Так, мы выехали в Польшу, где я находилась месяц, а потом Ирина Ивановна связалась с дедушкой. Папа вообще не хотел, чтобы мы так быстро возвращались домой, мол, оставайтесь за границей хотя бы на первые три месяца полномасштабного вторжения. Мы много говорили об этом. Я тоже очень боялась возвращаться в Украину, но согласилась.

Папа был в то время во Львове, и меня забрали дедушка и бабушка, а мама и сестра остались в Польше еще на месяц. Мы уехали, я проплакала всю дорогу, потому что мне было очень страшно. Я встретила папу и сильно расплакалась, потому что думала, что мы больше не встретимся, поскольку продолжалась война. А на следующий день я уже была на тренировке.

Первое время в Киеве я постоянно очень тревожилась, боялась засыпать, боялась за папу. Мы как раз готовились к чемпионату Европы среди юниоров, очень упорно тренировались. И когда уже приехала мама с сестрой, то мне стало немного спокойнее. Мы выехали на чемпионат Европы, но до этого еще был Кубок мира, и там прошел небольшой сбор с высоким потолком, очень хорошими условиями. И было спокойно очень.

– К сожалению, в вашем виде спорта постепенно возвращают на ковер в "нейтральном" статусе представителей стран-агрессорок – россиянок и белорусок. Как здесь стоит реагировать, как вы к этому подходите?

– Да, на некоторых соревнованиях есть нейтральные спортсмены, но мы стараемся отдаляться от них, меньше попадаться на глаза и вообще не контактировать с ними.

– А они пытаются разговаривать с вами или как-то задеть?

– Неверно, нет. Но мы просто очень отдаляемся от них, чтобы не иметь с ними никаких контактов, – цитирует Онофрийчук Oboz.ua.

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