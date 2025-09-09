"Я показал, как победить Богачука": соперник украинца сделал смелое заявление перед реваншем
Брэндон Адамс поделился мыслями относительно второго боя против Сергея Богачука.
“Я знал, что рано или поздно воин внутри Сергея Богачука захочет реванша со мной. Не знал только, когда именно это произойдет.
Богачук вспомнил свое первое поражение на профи-ринге: "Я думал, что у меня железный подбородок"
То, что делал Верджил Ортис, он видел у меня. Я показал ему, как победить Богачука.
Я хочу доказать самому себе, выступая перед всем миром, что могу быть намного лучше, чем раньше. На самом деле я даже сам до конца не знаю, насколько я силен", – цитирует Boxing Scene заявление Брэндона Адамса (25-4, 16 КО).
Напомним, что Сергей Богачук (26-2, 24 КО) встретится с 36-летним американцем 13 сентября в андеркарте боя Канело против Кроуфорда.
Украинец и Адамс уже встречались в 2021 году, тогда Богачук победил, нанеся тому первое поражение в карьере.
