“Я знал, что рано или поздно воин внутри Сергея Богачука захочет реванша со мной. Не знал только, когда именно это произойдет.

Богачук вспомнил свое первое поражение на профи-ринге: "Я думал, что у меня железный подбородок"

То, что делал Верджил Ортис, он видел у меня. Я показал ему, как победить Богачука.

Я хочу доказать самому себе, выступая перед всем миром, что могу быть намного лучше, чем раньше. На самом деле я даже сам до конца не знаю, насколько я силен", – цитирует Boxing Scene заявление Брэндона Адамса (25-4, 16 КО).

Напомним, что Сергей Богачук (26-2, 24 КО) встретится с 36-летним американцем 13 сентября в андеркарте боя Канело против Кроуфорда.

Украинец и Адамс уже встречались в 2021 году, тогда Богачук победил, нанеся тому первое поражение в карьере.

Майк Тайсон дал прогноз на супербой Канело против Кроуфорда: "Я бы очень хотел, чтобы он победил"