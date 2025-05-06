Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о своих отношениях с Александром Усиком.

– Спрошу вас об Усике. У него очень теплое отношение к вам. Вы даже обменивались телефонами. Общаетесь сейчас с ним?

– Да, через наши команды. Я планировал посетить Украину и посмотреть, что там происходит. Я не смог это сделать, потому что команда Усика договорилась на другое время, оно не совпало с моим расписанием.

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В боксе есть соперники, которые не общаются с тобой. Считают конкурентом. Однако есть те, кто сохранил прекрасные отношения. Мы с Усиком хорошо общаемся. Он классный.

– Не знаю, в курсе ли вы, но он имеет скрытые таланты. Он пишет стихи. Вы также можете добавить несколько строк.

– Да. Может быть, мы как-то сможем сделать это дуэтом. Соединим стихи и рэп, – сказал Джошуа в комментарии YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, в апреле 2017 года британец отправил на пенсию Владимира Кличко, а в 2021-м и 2022-м годах Усик отомстил за земляка, дважды победив Энтони. Последний раз Джошуа выходил на ринг осенью прошлого года – он был нокаутирован Даниэлем Дюбуа в пятом раунде. В том поединке Энтони получил травму и продолжает восстанавливаться после повреждения.

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