"Мы все видели, как Александр умеет адаптироваться к соперникам. В первом бою с Фьюри он встал на переднюю ногу и весь бой давил на него, я от Усика вообще такого не ожидал.

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Может ли Дюбуа победить в реванше? Конечно, что да. Но сделает ли он это? Сложный вопрос. Усика ждет тяжелый бой, ему придется работать на передней ноге и быть агрессивным все время.

Мне нравится Дюбуа и его уверенность. Он выйдет на бой из той же раздевалки и на ту же арену, где одержал самую большую победу в жизни – против Джошуа", – сказал Хирн в эфире talkSPORT Boxing.

Напомним, бой-реванш между Усиком Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне. В первом поединке, который прошел в 2023 году, победу праздновал украинец, нокаутировав британца в 9-м раунде.

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