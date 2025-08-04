Украинец Середа в итоговом протоколе уступил лишь австралийцу Кессиелу Руссо.

Середа завоевал медаль на чемпионате мира по прыжкам в воду, который завершился историческим провалом для Китая

Алексей Середа установил личный рекорд на чемпионатах мира – это его дебютное личное серебро. Ранее он был вторым только в синхронных дисциплинах (2022, 2023). В своей карьере украинец имеет теперь пять медалей на уровне чемпионатов мира – в его активе три серебра и две бронзы.

"Честно говоря, я не следил, не смотрел на табло. Я не знал, что иду вторым перед пятым, шестым прыжками. Честно, думал, иду где-то шестым: думал, передо мной два китайца, там еще видел, как хорошо прыгал (японец) Рикуто, австралиец (Руссо). Даже не нервничал сильно, потому что думал, снова буду в топ-5 или топ-6. Потом был для меня сюрприз, что я совсем не пятый. Я удивился тому, что китайцев не было на подиуме – это всех удивило.

Прошел (все попытки) очень стабильно, не допустил значительных ошибок в финале – и за счет этого стал вторым. Потому что, например, Рикуто Тамай, который был моим соперником, допустил ошибку в одном из прыжков и из-за этого вылетел. Самое главное в прыжках – делать все стабильно и без сильных ошибок. Мне так и удалось, я прошел все по восемь баллов", – цитирует Середу Суспільне Спорт.

Алексей Середа в сезоне-2025 завоевал медали на всех крупнейших стартах. До серебра на ЧМ в Сингапуре у него были три золота континентального первенства, которое проходило в Анталии, и две медали в суперфинале Кубка мира.

"Я доволен. В конце сезона поставил такую точку вторым местом. На Олимпиаде (в Париже) были фейлы, потому что не было достаточно времени нормально подготовиться. Сейчас это время есть, и я его максимально эффективно использую.

Труд вознаграждается. Я не знал, что сегодня займу второе место, но когда много работаешь, делаешь все, что говорит тренер, у тебя спокойная совесть. Если что-то не удастся, ты сделал максимум. Ты делаешь все возможное, чтобы получилось, – и если получается, ты уже думаешь: это оно. Может и не получиться, это спорт. Но все твои старания "стреляют", когда ты этого не ожидаешь", – подвел итоги сезона Середа.

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