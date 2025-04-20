"Я не знаю в чем проблема": Хэмилтон отреагировал на провальную квалификацию в Саудовской Аравии
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился эмоциями от результатов, которые он демонстрирует после перехода в Феррари.
"Надеюсь, что длительная пауза между Гран-при Саудовской Аравии и этапом в Майами станет своеобразной перезагрузкой
Хэмилтон сделал неожиданное заявление относительно своих выступлений за Феррари – 7-кратный чемпион мира до сих пор не поднимался на подиум
Но мы будем продолжать работать. Что бы я ни делал, я все еще очень далек. Но я не сдаюсь – просто стараюсь дальше.
Я действительно не знаю в чем именно проблема. Просто попробую провести гонку и посмотрю, смогу ли я продвинуться вперед. Если мне удастся это сделать – прекрасно. Если нет – останется надеяться, что что-то случится, и я смогу этим воспользоваться. Но главная цель – вытянуть максимум из машины и стратегии", – цитирует Хэмилтона Racingnews365.
Напомним, в квалификации Джидды Льюис финишировал седьмым. До этого два уикенда подряд его опередил Карлос Сайнс, которого он заменил в Феррари.
Ферстаппен вырвал поул из рук Пиастри, Норрис разбил болид, Хэмилтон на грани провала: квалификация Саудовской Аравии