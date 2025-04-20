Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился эмоциями от результатов, которые он демонстрирует после перехода в Феррари.

"Надеюсь, что длительная пауза между Гран-при Саудовской Аравии и этапом в Майами станет своеобразной перезагрузкой

Хэмилтон сделал неожиданное заявление относительно своих выступлений за Феррари – 7-кратный чемпион мира до сих пор не поднимался на подиум

Но мы будем продолжать работать. Что бы я ни делал, я все еще очень далек. Но я не сдаюсь – просто стараюсь дальше.

Я действительно не знаю в чем именно проблема. Просто попробую провести гонку и посмотрю, смогу ли я продвинуться вперед. Если мне удастся это сделать – прекрасно. Если нет – останется надеяться, что что-то случится, и я смогу этим воспользоваться. Но главная цель – вытянуть максимум из машины и стратегии", – цитирует Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, в квалификации Джидды Льюис финишировал седьмым. До этого два уикенда подряд его опередил Карлос Сайнс, которого он заменил в Феррари.

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