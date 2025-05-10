"Иногда мне приходится полностью выключать новости. Я могу находиться в безопасной стране, в комфортной среде. Но мой мозг этого не понимает. Когда я читаю новости, начинаю плакать и испытываю сильный стресс, мой мозг не осознает, что я физически в безопасности. А потом я должна выходить на корт и выполнять свою работу. Сейчас это мой приоритет, но моя семья там – и ты никогда не знаешь, что произойдет завтра.

Костюк победила бывшую россиянку, пожала ей руку и повторила свой лучший результат в Риме

Я не знаю, как люди там живут. Я всегда в восторге, когда приезжаю в Украину по делам и вижу, как люди продолжают жить. Есть магазины без стекол после ракетных или дроновых атак. На деревянных досках приклеена бумажка: "Мы работаем. Заходите". На полу осколки стекла, а люди просто идут дальше. Это невероятно.

Я просто стараюсь прислушиваться к себе, к тому, что именно вызывает у меня стресс. Потому что это всегда глубже, чем кажется. Это не просто ситуация, это что-то внутри, что ее спровоцировало.

У меня есть люди, с которыми я могу поговорить – и это просто путешествие самопознания. Даже через тяжелые ситуации, даже через войну ты можешь выйти из нее другим, лучшим. Все зависит от процесса – от умения называть свои чувства и позволять им быть, не подавлять их", – приводит слова Костюк Tennis.com.

Украинская теннисистка получила шанс на второй трофей в 2025 году – может сыграть против олимпийской чемпионки из "болот"