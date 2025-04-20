"Я не очень уверен в себе": Ферстаппен оценил свои шансы и расхвалил Пиастри перед финалом Гран-при Саудовской Аравии
Макс Ферстаппен, победивший в квалификации Гран-при, дал комментарий перед решающей гонкой в Саудовской Аравии.
"На данный момент я не очень уверен в себе. Мои длинные отрезки не были особенно хорошими по сравнению с Оскаром или Ландо Норрисом. Я собираюсь выложиться на полную, это точно. Значит ли это, что у меня достаточно для победы? Не знаю.
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Моя машина сделала шаг вперед по сравнению с тем, что мы тестировали ранее. Поэтому я надеюсь, что это также поможет увеличить срок работы шин.
Я не думаю, что этого всего будет достаточно, чтобы быть суперконкурентоспособным, особенно на мидиуме. Я не знаю много о харде, я его еще не пробовал. Это просто показывает, что когда становится немного теплее, как в третьей практике, именно этого нам действительно не хватает. В гонке ты стабилизируешься при высокой температуре, и именно здесь большинство команд испытывают наибольшие трудности", – цитирует Макса Ферстаппена Motorsport.
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