"На данный момент я не очень уверен в себе. Мои длинные отрезки не были особенно хорошими по сравнению с Оскаром или Ландо Норрисом. Я собираюсь выложиться на полную, это точно. Значит ли это, что у меня достаточно для победы? Не знаю.

Ферстаппен вырвал поул из рук Пиастри, Норрис разбил болид, Хэмилтон на грани провала: квалификация Саудовской Аравии

Моя машина сделала шаг вперед по сравнению с тем, что мы тестировали ранее. Поэтому я надеюсь, что это также поможет увеличить срок работы шин.

Я не думаю, что этого всего будет достаточно, чтобы быть суперконкурентоспособным, особенно на мидиуме. Я не знаю много о харде, я его еще не пробовал. Это просто показывает, что когда становится немного теплее, как в третьей практике, именно этого нам действительно не хватает. В гонке ты стабилизируешься при высокой температуре, и именно здесь большинство команд испытывают наибольшие трудности", – цитирует Макса Ферстаппена Motorsport.

Ферстаппен может сенсационно пропустить следующий сезон Формулы-1 – инсайдер раскрыл мотивацию 4-кратного чемпиона