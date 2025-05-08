Действующий обладатель титула IBO в среднем весе Крис Юбенк-младший негативно отреагировал на слова украинского боксера Александра Усика о победе 35-летнего британца в поединке против Конора Бенна.

Звездные британские боксеры повторили бой отцов – первое поражение в карьере, 1500 ударов, 24 млн долларов гонорара

Об этом он рассказал в комментарии talkSPORT.

"Я видел что-то о том, что Усик сказал, что считает будто Конор Бенн выиграл бой. Я не знаю, правда ли это. Мне трудно представить, что он посмотрел тот бой и подумал, что Бенн победил, потому что я нанес вдвое больше ударов.

Но мне говорят, что это правда. Если это действительно так, то я начинаю болеть за Даниэля Дюбуа, честно говоря. Это какое-то безумие. Я не раз встречался с Усиком, мы всегда имели нормальные отношения, поэтому я был удивлен, когда узнал об этом.

Думаю, что Дюбуа сейчас на подъеме, он только что одержал крупную победу над Джошуа. Усик также имеет хорошую серию побед. Думаю, в этом бою все решит менталитет.

В прошлом бою оба проявили определенную психологическую слабость. Усик взял трехминутную паузу после удара, который некоторые считают ниже пояса, а некоторые – нет. Но он все равно воспользовался этой паузой. А Дюбуа сломался под давлением после этого", – заявил Юбенк-младший.

Бывший спарринг-партнер Дюбуа – о реванше британца с Усиком: "Выиграет решением судей"