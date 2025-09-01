Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 KO) убежден, что сможет реабилитироваться за поражение от Брэндона Адамса (25-4, 16 КО) в первом бою.

"Я допустил большую ошибку четыре года назад с Брэндоном Адамсом. Теперь мне нужно исправить эту ошибку и показать людям, что я лучший боксер.

Я лучше, я сильнее, и я это докажу. Я понял, что мне нужно быть умнее, что я должен быть готовым к бою на всю дистанцию.

Я знаю, что не могу идти вперед с опущенными руками, ведя подбородком вверх. Нет, мой подбородок должен быть опущен. Я должен быть осторожным. Теперь я другой. Раньше в каждом бою я не беспокоился о победе по очкам. Теперь я знаю, что могу позволить себе победу по очкам после 12 хороших раундов бокса. Я готов даже к 15 раундам", – цитирует Богачука BoxingScene.

Напомним, первый бой Богачука и Адамса состоялся 4 марта 2021 года. Американец нанес украинцу первое поражение на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом в 8 раунде. Реванш состоится 13 сентября.

К слову, ранее WBC после протеста Богачука вернула украинца на первое место своего рейтинга.