Первая ракетка Украины призналась в том, что уверена в своих силах и имеет цель вернуться в первую десятку реестра Женской теннисной ассоциации.

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"Я достаточно уверена в своих результатах. Когда я тренируюсь хорошо, когда чувствую себя хорошо в физической форме. В принципе, уверенность есть, я на данный момент в неплохой форме. Нужно избегать каких-то травм – это самое главное. Для меня задача сейчас – это закончить сезон без каких-то таких больших травм, как это происходило прошлых два года. Я не смогла закончить полностью (прошлый) сезон. Поэтому, надеюсь, что все получится и у меня получится тоже вернуться в топ-10", – цитирует Свитолину Суспільне Спорт.

Элина Свитолина на Уимблдоне-2025, последнем мейджоре, завершила борьбу в третьем раунде, но, по ее словам, довольна таким выступлением.

Свитолина в текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 13-е место, имея 2794 зачетных пункта.

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