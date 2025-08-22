"Я делала все правильно. Я тренировалась, питалась чисто, придерживалась плана. Но мое тело больше не реагировало так, как раньше. Я знала, что ему чего-то не хватает.

Я перешла на фармакологические средства. Если вы тоже принимаете препараты, не позволяйте никому говорить, что это "легкий путь". Вы не идете сокращенным маршрутом – вы заботитесь о себе. А это требует смелости. Я чувствую легкость – и физически, и ментально. Я могу больше, стала активнее, у меня меньше болят суставы. Даже самые простые движения, такие как сесть или наклониться, теперь даются значительно легче и быстрее", – цитирует Серену Уильямс btu.org.ua.

Серена Уильямс родила старшую дочь Олимпию в сентябре 2017 года, а в августе 2023-го – младшую Адиру. Свою профессиональную карьеру она завершила после US Open в 2022 году.

