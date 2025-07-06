“Я не считаю Джейка Пола хорошим боксером, но он делает хорошее дело – популяризирует бокс. Но также Пол делает плохое для бокса, потому что его действия – это шоу, а не спорт. Люди на него смотрят и думают, что в профессиональный бокс можно вот так прийти с улицы и на равных соревноваться с профи-боксерами. Я так не считаю.

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Я много общаюсь с людьми из мира бокса и мне рассказывали, что у Джейка Пола есть договоренности в контрактах, что его нельзя сильно бить во время спаррингов. Он – шоумен и знает, как себя продавать. Возможно, позже что-то изменится, ведь Пол также прогрессирует в боксе. Он работает с топовыми профессионалами, у него есть доступ к лучшим тренерам. Но на сегодня я его не вижу в топ-50 крузервейта. WBA его поставила 15-м, ну ок, но я понимаю, как это работает.

Если бы он предложил мне бой? Конечно, я бы вышел против Джейка Пола хоть завтра. Для меня это легкие деньги. Но я в чудеса не верю, поэтому этого не произойдет", – заявил Александр Гвоздик в интервью Blik.

Напомним, что Джейк Пол победил Майка Тайсона 15 ноября 2024 года. Всего на его счету 13 боев в профессиональном боксе: 12 побед (7 нокаутом) и одно поражение.

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