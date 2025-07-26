– Леонид Николаевич, какие у вас впечатления после боя Усика с Дюбуа?

– Радость на душе, что Саша победил и в очередной раз доказал свое высокое мастерство в боксе. Я рад за него, за всю Украину. Поздравляю всех. Дюбуа получил по заслугам за все те слова, которые позволял себе в адрес нашего государства. Усик доказал всему миру, насколько мы сильная нация и что за слова об Украине надо отвечать.

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– Дюбуа стал сильнее, чем был в первом бою, но ничего не смог показать против Усика. Он "перегорел" что ли?

– Да, он добавил, но Саша просто на голову выше классом. Он контролировал все действия британца, навязал ему свою манеру боя, и создавалось впечатление, что Усик мог бы нокаутировать соперника тогда, когда пожелал. В первом раунде Дюбуа еще имел скорость, но уже после второго "просел". И снова – удар ниже пояса. Саша показал класс, был мотивированным. Он всегда настроен на победу, всегда готов, дисциплинирован и в тренировках, и в ринге, навязывает сопернику свою игру. Усик – боксер-универсал, он все в ринге умеет. Я думал, что после шестого раунда начнется разгром, но все произошло раньше.

– У меня сложилось впечатление, что Дюбуа перед боем хотел сдаться Майком Тайсоном. Он был заряжен, агрессивный, но после дуэли взглядов стало понятно, что Усик выиграет. Александр, будто, психологически "съел" британца.

– Именно так. Саша навязал ему свою игру, и Дюбуа на это повелся. Начал выпрыгивать перед Усиком, поднял темп – и сразу же "сдулся". Это еще раз подтверждает уровень подготовки Саши. Без большого объема работы такого не достигнешь. Он молодец.

– Многие эксперты, тренеров и боксеров считали, что Дюбуа не будет боксировать с Усиком, а будет пытаться победить нокаутом, ударяя по корпусу. Но Даниэль всех удивил тактикой.

– Дело в том, что это невозможно. Как можно бить, если Саша постоянно работает передней рукой, постоянно двигается, "расстреливает" соперника и не стоит на месте? Уже в четвертом раунде Усик начал с ним "играть", – рассказал Лоевский Sport-Express.ua.

Усик 19 июля в Лондоне выиграл у Дюбуа нокаутом в пятом раунде реванша и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

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