Соперником Богачука станет американец Майкл Фокс (24-4, 5 КО), сообщает Boxing Scene. Поединок состоится 17 мая в Лос-Анджелесе.

Леннокс Льюис указал неожиданное место Усика в рейтинге лучших супертяжей – обидчик Кличко не забыл о себе

"Мы хотим, чтобы Сергей был активным, и продолжим нацеливаться на большие бои после этого. Он тот парень, что хочет драться со всеми. Мы хотим как можно быстрее привести его к титульному бою", – цитирует промоутера украинца Тома Леффлера The Ring.

Последний раз Богачук боксировал 21 декабря в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. 29-летний украинец победил англичанина Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом после шести раундов, став обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC, которым владеет Себастьян Фундора. Однако, следующий бой Богачука не будет титульным.

Усик попал в топ-10 самых богатых боксеров мира – в компании жертва, легенды и блогер, который бил Тайсона