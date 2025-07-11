– Стоит ли Усику третий раз драться с Фьюри?

– Мы же понимаем, что речь идет о больших деньгах. Если шейхи заплатят, то он его проведет. Но мне, как зрителю, уже не интересен третий поединок после первых двух. Да, у Тайсона где-то были моменты, но он обе схватки заслуженно проиграл.

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– Недавно появилась новость, что Усик планирует на 2026 год бой с Джейком Полом по правилам ММА. На кого поставить в этой драке?

– Конечно, на Усика. Я не видел, как Джейк Пол борется или бьет ногами, но я видел уровень бокса его и Александра. Небо и земля просто, – заявил украинский боксер Вячеслав Сенченко в интервью Sport-express.

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