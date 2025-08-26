Всемирный боксерский совет (WBC) рассмотрел протест команды Сергея Богачука (26-2, 24 КО) и удовлетворил его. Таким образом, украинец снова находится на лидирующей позиции в рейтинге организации.

Команда топового украинского боксера пошла протестом против WBC: "Это не логично"

До этого лидером реестра первого среднего веса WBC был американец Джарон Эннис, который, имея статус чемпиона мира, поднялся в этот дивизион. Том Леффлер, промоутер Богачука, настоял на том, что такое распределение не является законным и попросил вернуть украинца на первую позицию.

"WBC придерживается своих правил и применимых правовых требований. Сообщаем, что Апелляционный комитет и рейтинговый комитет WBC рассмотрели апелляцию и удовлетворили ходатайство, которое заключается в восстановлении господина Богачука на первом месте (в рейтинге)", – говорится в специальном обращении WBC.

Сергей Богачук (26-2, 24 КО), напомним, 13 сентября в Лас-Вегасе (США) в андеркарде поединка Сауль "Канело" Альварес – Теренс Кроуфорд встретится с 36-летним американцем Брэндоном Адамсом (25-4, 16 КО).

Богачук официально получил бой в андеркарде поединка Канело – Кроуфорд