"Капитан нашей команды Александр Прозапас пополнил ряды Сил безопасности и обороны Украины и сейчас проходит военную подготовку.

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Александр остается в Старом Луцке и по возможности будет участвовать в деятельности клуба.

Спасибо, друг, за крутые выступления на протяжении лет, эмоции и победы, которые мы пережили и получили вместе. Уверены, еще неоднократно увидим твои фирменные "тройки" в корзинах наших соперников. А сейчас желаем тебе всего наилучшего!" – заявили в пресс-службе Старого Луцка.

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