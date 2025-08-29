"Это шок, что Дюбуа бросил Дона Чарльза. Его дважды победил лучший боец своего поколения в лице Усика, дважды. Ну, и, если говорить честно, то он дважды сдался.

Дюбуа принял неожиданное решение относительно своей команды после нокаута от Усика – есть амбициозная цель

Но Дюбуа все равно побеждал хороших парней, чтобы добиться этого. Он одержал достойную победу над Миллером, победил Хрговича, а потом просто разгромил Энтони Джошуа. Так что он полностью заслужил свой титул чемпиона мира и поединок за титул абсолютного чемпиона мира. Проиграть Усику совсем не стыдно. Он дважды выиграл у Фьюри, дважды победил Джошуа. Этот парень – великий боец поколения", – рассказал Нельсон в интервью Boxing Social.

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Дюбуа проиграл нокаутом в пятом раунде Александру Усику, который, победив, во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Дюбуа объяснил, почему уволил тренера после второго поражения от Усика – его может заменить наставник Джошуа