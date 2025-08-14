"Теренс – талантливый боксер, но весовые категории существуют не просто так. Если бы он провел несколько боев в этом весе, чтобы подготовиться к Канело. Думаю, что сила и габариты Альвареса скажутся на Кроуфорде в середине боя. Теренс будет драться с большим соперником.

Эксперт заявил, что Усик освободит один чемпионский пояс – известно, что будет дальше

Как только Канело начнет попадать по Кроуфорду, он его снесет. Я не могу поверить в то, что Теренс сможет нанести серьезный урон Саулю. Мадримов показал нам, что Кроуфорд не может нокаутировать одним ударом", – приводит слова Санчеса Boxing News24.

Напомним, бой между Альваресом и Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), которым владеет Канело.

К слову, в своем последнем поединке Кроуфорд победил по очкам Исраила Мадримова и стал чемпионом мира WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Украинец Лозан с рассечением героически победил в бою на Гран-при WBC – боксер посвятил победу ВСУ