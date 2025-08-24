Известный промоутер назвал боксера, который может победить Итауму: "Дайте нам 18 месяцев"
Британский промоутер Эдди Хирн высказался относительно потенциального поединка между Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО) и австралийцем Теремоаном Теремоаном (8-0, 8 КО).
"Дайте нам время – в ближайшие 2-3 года Термоана будет боксировать с Итаумой. Он верит в то, что сможет побить Мозеса. К тому же он парень из нашей команды.
Не могу сказать, что это приоритет, нас интересует титул, но Теремоана готов с ними драться. Дайте нам 18 месяцев и вы получите один из крупнейших боев в дивизионе", – сказал Хирн в интервью Australian Boxing Central.
Добавим, что Теремоана в своем последнем поединке нокаутировал непобедимого Алима Уитфилда (9-1, 6 КО). Мозес Итаума недавно одержал досрочную победу над экс-претендентом на титул чемпиона мира Диллианом Уайтом.
Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что хочет увидеть бой Мозеса Итаумы с Александром Усиком. Однако сам Мозес заявил, что пока не заслуживает такого поединка.
