Мексиканский тренер Абель Санчес уверен, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Усик не должен оставаться в боксе достаточно долго, потому что этим может навредить своему наследию.

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"Честно говоря, если бы он завтра ушел на пенсию, то оставил бы прекрасное наследие, и никто никогда не будет ставить под сомнение то, что он сделал.

Скептики и хейтеры всегда будут говорить, что дивизион был слабым, поэтому он победил всех этих ребят. Типа Дюбуа был ничтожеством, а Фьюри всегда был толстым, а Джошуа был ограниченным. Всегда есть такие парни. Но я думаю, что он не только великий боец в супертяжелом весе, а и абсолютный чемпион в тяжелом весе. Там он тоже очистил дивизион.

Он победил одного из моих ребят в тяжелом весе. Я знаю, что он великий боец. Я думаю, что он заслуживает всей похвалы, которую получает. Надеюсь, он не будет оставаться достаточно долго, чтобы запятнать то наследие, которое он создал", – рассказал Санчес Fight Club TV.

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