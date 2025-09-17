Известный экс-чемпион мира в среднем весе готов вернуться на ринг: "Это мой секрет"
Геннадий Головкин заявил о желании снова боксировать.
Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе Геннадий Головкин, который сейчас является президентом Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, признался, что не против возобновить свою профессиональную карьеру.
"Возвращение на ринг? Да, почему бы и нет? Когда это может произойти и с кем? Это мой секрет", – цитирует Головкина BoxingScene.
40-летний Головкин провел свой последний поединок в сентябре 2022 года, проиграв в нем единогласным решением судей мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Это был третий очный бой боксеров.
