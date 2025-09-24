Известный испанский легкоатлет проиграл апелляцию и получил 4 года дисквалификации за допинг
Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию испанского бегуна Мохамеда Катира, поэтому спортсмен получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, сообщает подразделение по вопросам честности легкой атлетики (AIU).
В ФЛАУ отреагировали на вероятность, что Мудрик станет легкоатлетом – пожелали Михаилу успехов
Катир является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года на 1500 метров и серебряным призером Евро-2022 на 500 метров.
В феврале прошлого года Катир получил дисквалификацию на два года за нарушение отчетности по допинг-тестам в течение последних 12 месяцев. Он нарушил правила в феврале, апреле и октябре 2022 года. Вскоре после этого стало известно, что испанец сфальсифицировал документы, создавая впечатление, что он путешествовал, когда было время делать тесты. Поэтому в декабре 2024 года дисквалификация Катира была увеличена до четырех лет.
Мохамед Катир обратился в CAS. Туда же встречную апелляцию подала Всемирная федерация легкой атлетики (World Athletics). Она требовала увеличения дисквалификации испанца до пяти лет.
В итоге Катир будет дисквалифицирован на 4 года, начиная с 7 февраля 2024 года.
Украинские биатлонистки могли остаться без олимпийского золота – россияне пытались подсыпать спортсменкам допинг