Мохамед Катир не смог доказать, что он невиновен.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию испанского бегуна Мохамеда Катира, поэтому спортсмен получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, сообщает подразделение по вопросам честности легкой атлетики (AIU).

Катир является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года на 1500 метров и серебряным призером Евро-2022 на 500 метров.

В феврале прошлого года Катир получил дисквалификацию на два года за нарушение отчетности по допинг-тестам в течение последних 12 месяцев. Он нарушил правила в феврале, апреле и октябре 2022 года. Вскоре после этого стало известно, что испанец сфальсифицировал документы, создавая впечатление, что он путешествовал, когда было время делать тесты. Поэтому в декабре 2024 года дисквалификация Катира была увеличена до четырех лет.

Мохамед Катир обратился в CAS. Туда же встречную апелляцию подала Всемирная федерация легкой атлетики (World Athletics). Она требовала увеличения дисквалификации испанца до пяти лет.

В итоге Катир будет дисквалифицирован на 4 года, начиная с 7 февраля 2024 года.

