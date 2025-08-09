Шигетоши Котари (8-2-2, 5 KO) 2 августа получил тяжелую травму в бою против Ямато Хата (17-2-1, 16 КО). Поединок закончился в ничью, но после этого Котари попал в больницу и умер 8 августа. Об этом сообщает World Boxing News.

Причиной смерти 28-летнего боксера стала черепно-мозговая травма. Он потерял сознание сразу после боя за титул чемпиона WBC против Хата.

У Котари была обнаружена гематома мозга и врачи пытались спасти его жизнь, проведя срочную операцию. Но, к сожалению, состояние японского боксера ухудшилось и боец умер.

