Известный американский тренер по боксу Санни Эдвардс спрогнозировал развитие событий в поединке действующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика и легендарного тяжеловеса Майка Тайсона.

"Я очень высокого мнения об Усике. Считаю его антагонистом, но я также думаю, что в нем есть некоторая предвзятость в отношении недавних соперников. Я думаю, что Усик – один из тех бойцов, которым легче с большими соперниками, чем с мелкими. Чисора действительно дал ему очень тяжелый бой, ведь он работает в высоком темпе. Уверен, что мелкие и ловкие бойцы с хорошей выносливостью доставляют Усику больше проблем, чем большие.

У Майка Тайсона не выдающаяся выносливость, но я видел, как он провел 12 мощных раундов. Думаю, Тайсон абсолютно не подходит Усику. Несмотря на всю свою мощь, Усик парирует удары, поднимая руки вверх и атакуя соперника. У него хороший джеб, но не слишком мощный. Его левая (рука) не имеет значения для такого бойца, как Тайсон. Я не буду проявлять неуважение к Усику и говорить, что все перечисленные вами бойцы могут его победить. Он особенный. Но лучший вариант Майка Тайсона – это 50/50 с Усиком, и я бы, вероятнее всего, выбрал Тайсона.

Тайсон на самом деле быстрее Усика. И он будет атаковать корпус убийственными хуками, а Усика можно поразить апперкотами. Усик имел бы шанс во второй половине боя, но он получил бы серьезные повреждения в первой половине. Если Чисора мог выдержать всю дистанцию с ним, то и топовый Майк Тайсон сможет. Усик, безусловно, особенный, но стилистическое соотношение на стороне Тайсона. Очень сложно победить Тайсона без доминирующего джеба или способности связать его. Усик нечасто клинчует, и у него нет доминирующего джеба. Он также не защищает свой корпус так хорошо, как это нужно против Тайсона. Я знаю, что людям это не понравится, но это (был бы) очень и очень тяжелый бой для Усика", – цитирует Эдвардса Boxing Scene.

