Вице-президент американской промоутерской компании Top Rank Карл Моретти заявил, что у чемпиона мира в легком весе по версиям IBO и IBF Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) есть три потенциальных соперника.

"Мы не слышали особо много информации из лагеря Ломаченко. Честно говоря, я не знаю, что он собирается делать дальше. У него есть право решать. Он взял время на размышления и решает, что будет делать дальше.

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Конечно, если он хочет драться, то доступны бои с Кейшоном Дэвисом (в феврале 2025-го победил украинца Дениса Беринчика, – прим.) или Рэймондом Муратальей.

Если же он хочет драться с Джервонтой Дэвисом... Почему нет? Но я все еще считаю, что это личное решение, над которым он размышляет, и мы узнаем, когда узнают все остальные", – цитирует Моретти vRINGe.

Напомним, Василий Ломаченко в последний раз выходил в ринг в мае 2024 года, когда техническим нокаутом одолел бывшего абсолютного чемпиона мира из Австралии Джорджа Камбососа. После этого из-за проблем со спиной боксер взял паузу в карьере.

Его возвращение в 2025 году зависит от результатов медицинского обследования, которое должно определить, сможет ли украинец продолжить выступления на профессиональном уровне. Ранее известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Ломаченко может завершить карьеру.

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