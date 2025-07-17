Женская команда Cofidis пережила неприятные моменты накануне старта бельгийской многодневки Baloise Ladies Tour, которая началась в среду, 16 июля. По данным DH Sports, у команды было похищено несколько велосипедов.

На Тур де Франс-2025 полиция за несколько дней раскрыла грандиозное ограбление – известно, что помогло

Грузовик команды, припаркованный возле отеля в Брюгге, где ночевала команда, был ограблен. В интересах следствия, которое проводит полиция, не сообщается ни точное количество похищенных велосипедов, ни их модели и тому подобное.

Как известно, на Тур де Франс две недели назад была ограблена мужская команда Cofidis. Полиция раскрыла преступление за несколько дней и вернула 11 велосипедов марки Look, которые были похищены.

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