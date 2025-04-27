Вчера стало известно, что Евгения Хитрова задержали в Кривом Роге по подозрению в причастности к кражам на сельхозпредприятиях.

Известного украинского боксера задержали в Кривом Роге – он участвовал в Олимпиаде 2012 года

По информации портала СВОИ, Хитров сейчас находится в изоляторе. "Его и сообщника Александра Курило (справа на втором фото) задержали утром при въезде в город. Все очень серьезно. Правоохранители провели с десяток обысков, документировали длительное время деятельность преступной группы. Хитрову грозит от 5 до 8 лет тюрьмы", – говорится в сообщении.

Напомним, Хитров был чемпионом мира в 2011 году в среднем весе. Также он бронзовый призер чемпионата Европы (2013), победитель Кубка Европы (2010), чемпион и призер чемпионатов Украины (2011, 2010, 2009). Евгений в 2012 году принимал участие в Олимпиаде в Лондоне, где уступил в 1/8 финала британцу Энтони Огого.

Добавим, что Хитров также является заслуженным мастером спорта Украины и работает на должности президента федерации бокса в Кривом Роге. Свой последний профессиональный бой он провел в 2019 году.

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