Бывший волейболист Никита Калиберда вернулся домой после трех лет в плену.

Никита Калиберда (по центру) с побратимами / фото: Volleyball.ua

Экс-игрок волейбольного клуба Буревестник-ШВСМ из Чернигова Никита Калиберда был освобожден из российского плена. Об этом сообщил сайт Volleyball.ua.

Бывший волейболист находился в рядах ВСУ, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Калиберда попал в плен после героической обороны Мариуполя. В российских застенках украинец пробыл более 3 лет.

Во время обмена Никиту встречали его бывшие партнеры по команде – Богдан Татаренко, Денис Копич и Максим Николайчук.

