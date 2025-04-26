Украинский боец Евгений Хитров был арестован по подозрению в краже.

Украинский профессиональный боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО) был задержан в Кривом Роге, сообщает портал СВОИ.

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Правоохранители подозревают, что Хитров может быть причастен к организованным кражам из сельхозпредприятий.

Хитров был чемпионом мира в 2011 году в среднем весе. Также он бронзовый призер чемпионата Европы (2013), победитель Кубка Европы (2010), чемпион и призер чемпионатов Украины (2011, 2010, 2009). Евгений в 2012 году принимал участие в Олимпиаде в Лондоне, где уступил в 1/8 финала британцу Энтони Огого.

Добавим, что Хитров также является заслуженным мастером спорта Украины и работает на должности президента федерации бокса в Кривом Роге. Свой последний профессиональный бой он провел в 2019 году.

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