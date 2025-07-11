Британский совет по контролю над боксом (BBBofC) наложил штраф на Юбенко-младшего из-за “неправомерного использования соцсетей”, сообщает ESPN.

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35-летний боксер должен заплатить 10 000 фунтов за видео, на котором он использует сауну для уменьшения веса перед поединком с Конором Бенном. Такой способ запрещен BBBofC и может наказываться аннулированием результата последнего боя. Однако Юбенко оштрафовали только за злоупотребление соцсетями.

Интересно, что на взвешивании Крис все равно не уложился в лимит, превысив его на 0,050 фунтов. Тогда британец был вынужден заплатить штраф в 500 000 долларов. Сам поединок завершился победой Криса Юбэнка по очкам.

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