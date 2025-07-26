Украинка Надежда Киченок и представительница Японии Макото Ниномия в финале турнирной сетки выиграли с невероятным камбэком у чешского дуэта Луция Гавличкова / Лора Самсон – 6:1, 4:6, 7:10. Финальная встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Надежда Киченок в паре с японкой совершили невероятный камбэк в финале турнира в Чехии

Надежда Киченок и Ниномия считались фаворитками решающего матча, потому что имели второй номер посева. Впрочем, свое теоретическое преимущество они смогли доказать с невероятным трудом, проиграв первый сет.

Чемпионский титул принес украинке и японке 13 200 долларов призовых на двоих. Финалистки получили чек на 6816 долларов. Для сравнения следует заметить, что победительница турнира в одиночном разряде получила за победу 36 300 долларов.

Общий призовой фонд турнира WTA 250 в Праге составил 275 094 доллара.

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