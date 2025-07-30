Лаура Дальмайер погибла в 31 год после камнепада в Каракоруме.

Представители Дальмайер сообщили, что поиски тела бывшей биатлонистки завершены. Поисковая операция не дала результата – вечером 29 июля ее закрыли.

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"Тело Дальмайер не будет найдено", – сообщает издание Welt, ссылаясь на сообщение представителей немецкой экс-спортсменки.

В заявлении говорится, что сама Лара хотела того, чтобы все было именно так, если она попадет в такую ситуацию. Якобы есть ее письменное заявление, о котором знают родственники Дальмайер.

Лаура Дальмайер, имея два золота Олимпиады-2018 и семь побед на чемпионатах мира, в мае 2019 года неожиданно завершила свою карьеру в биатлоне.

В 2022 году Дальмайер потеряла любимого парня в горах – его жизнь оборвала лавина в Патагонии.

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