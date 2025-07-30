Известно, что ждет тело двукратной чемпионки Олимпиады Дальмаер, погибшей в горах Пакистана – на то была ее воля
Лаура Дальмайер погибла в 31 год после камнепада в Каракоруме.
Представители Дальмайер сообщили, что поиски тела бывшей биатлонистки завершены. Поисковая операция не дала результата – вечером 29 июля ее закрыли.
Двукратная чемпионка Олимпиады погибла в горах Пакистана
"Тело Дальмайер не будет найдено", – сообщает издание Welt, ссылаясь на сообщение представителей немецкой экс-спортсменки.
В заявлении говорится, что сама Лара хотела того, чтобы все было именно так, если она попадет в такую ситуацию. Якобы есть ее письменное заявление, о котором знают родственники Дальмайер.
Лаура Дальмайер, имея два золота Олимпиады-2018 и семь побед на чемпионатах мира, в мае 2019 года неожиданно завершила свою карьеру в биатлоне.
В 2022 году Дальмайер потеряла любимого парня в горах – его жизнь оборвала лавина в Патагонии.
Легендарный альпинист оценил шансы олимпийской чемпионки Дальмайер выжить – ее парень погиб в похожей трагедии