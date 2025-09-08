Немецкая лыжница и биатлонистка Дениз Херрманн-Вик в Instagram сообщила о том, что во второй раз стала мамой – родила сына, которого она вместе с мужем Томасом Виком назвала Арвидом.

"Две крошечные ножки пришли в наш мир – готовы оставить большие следы. 28.08.25 наш маленький Арвид увидел мир – здоровый, сильный, полон жизни.

Он заставляет наши глаза сиять, наши сердца биться быстрее. Его старшая сестра сияет, радуется, любит – с первой же секунды.

Мы полны чудом, благодарностью и чувством. Вот как чувствуется, когда жизнь кажется полной. Вот так чувствуется, когда любовь растет.

Добро пожаловать, маленький Арвиде. С тобой все новое – и все, как надо", – написала 37-летняя экс-спортсменка.

Дениз Херрманн-Вик является олимпийской медалисткой в лыжных гонках и биатлоне, а также олимпийской чемпионкой по биатлону. Она выиграла золото Пекина-2022 в индивидуальной гонке на 15 км среди биатлонисток, а также брала бронзу на той же Олимпиаде в эстафете 4х6 км. В Сочи-2014 немка была бронзовым призером в лыжной эстафете 4х5 км.

