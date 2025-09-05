29-летняя Эберг покинула расположение сборной Швеции из-за болезни, сообщает Fondo Italia. Сборы команды проходят в горах Франции. Ранее Анна также из-за болезни пропустила итальянский этап подготовки в июне.

Экс-президент Международного союза биатлонистов проведет ближайшие годы в тюрьме – оказался виновным в помощи России

"К сожалению, мой сбор во Франции получился значительно короче, чем планировалось. Из-за болезни мне пришлось собрать вещи и вернуться домой. Это не конец света, но планы придется изменить. Теперь надо подумать, как можно лучше подготовиться к сезону без высотных дней", – написала Эберг в своем Instagram.

Тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас не видит проблемы в пропуске спортсменкой этапа подготовки, ведь, по его словам, она способна быстро адаптироваться к условиям высокогорья. К слову, нынешние гонки в рамках Олимпиады-2026 состоятся в Антхольце на высоте 1600 метров.

Стоит отметить, что Анна Эберг становилась олимпийской чемпионкой в 2018 и 2022 годах.

Олимпиада-2026: Украина узнала количество квот в биатлоне – плохие новости для "нейтральных"