Сборные Польши и Турции провели поединок 1/4 финала чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/4 финала

Польша – Турция – 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)

Определен первый полуфиналист ЧМ-2025 по волейболу – обидчики Украины отправлены домой (ВИДЕО)

Команда Польши, действующий финалист чемпионата мира, не имела права на неудачу в поединке со сборной Турции, которая своим появлением в четвертьфинале уже удивила многих. Игра подтвердила высокий уровень польских волейболистов на фоне мастерства турецкой команды – разница оказалась ощутимой.

Только во втором сете на площадке было что-то похожее на борьбу. Но исключительно в заключительной части партии – поляки почти все время имели преимущество в комфортные 4-5 пунктов, а под занавес давление немного уменьшили. Однако неожиданности все же не произошло – игроки сборной Польши выиграли второй сет, а потом без нервов забрали себе и третью партию.

Соперником польской команды по полуфиналу будет сборная Италии. Их встреча станет повторением финала ЧМ-2022, в котором итальянцы, напомним, победили в четырех сетах и завоевали золотые награды.

