Марта Костюк сделает два шага вверх в мировом реестре.

Украинская теннисистка Марта Костюк на хардовом турнире серии WTA 1000, который проходит в Пекине (Китай), одержала две победы, но в 1/8 финала свои выступления завершила.

Костюк, напомним, огорчила американка Джессика Пегула, седьмая ракетка мира, которая выиграла в трех сетах – 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Марта вышла на старт пекинского "тысячника", занимая 28-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Выход в четвертый круг соревнований в китайской столице позволит Костюк в новом реестре WTA подняться на 26-е место.

Кстати, первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая уже завершила сезон-2025, останется на 13-й позиций, а Даяна Ястремская, которая в Пекине проиграла в первой же встрече, сохранит за собой 31-е место.

